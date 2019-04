Умар Михайло Варґа (1952-2019)

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дня 9. априла того року, по чежкей хороти, у Руским Керестуре умар Михайло Варґа, наш визначни ґлумец Руского народного театра „Петро Ризнич Дядя“.

Народзел ше 17. априла 1952. року у Руским Керестуре. Ту закончел основну школу 1967. року, а школу школярох у привреди 1970. року закончел у Кули. Такой после законченей школи почал робиц перше у приватнїка, вец у Фабрики мебльох „Дрина“ у Вербаше. Остатнї 38 и пол рока робел як службенїк у Новинско-видавательней установи „Руске слово“ Нови Сад, з роботним местом у Руским Керестуре, и оталь пошол до пензиї.

Варґа як омладинєц бул вецей роки активни у Младежскей орґанизациї валала, як член предсидательства, а єден дворочни мандат, 1975/76. року, бул и предсидатель. У тим чаше бул и член Општинского комитету младежи. Були то роки кед Младежска орґанизация була окреме активна и орґанизовала велї активносци у новозбудованим младежским доме. Познєйше Варґа бул активни и у политичним живоце и бул вибрани и до Совиту Месней заєднїци, а донєдавна коло 20 роки окончовал и длужносц секретара Месного здруженя СУБНОР-у.

Зоз театралну дїялносцу ше почал занїмац ище як штернацрочни школяр 1966. року. Бавел у театралним фалаце „Дзивче зоз ширками“ Г. К. Андерсена. Перши театрални фалат за старших, у котрим и вон достал улогу, була комедия Жоржа Фейдоа „Пан ловар“ у режиї новосадского режисера Михайла Василєвича и його помоцнїка Витомира Бодянца. Од теди Михайло-Михал Варґа постал стаємни член Керестурскей сцени АРТ/РНТ „Дядя“, познєйше Руского народного театра „Петро Ризнич Дядя“ Руски Керестур, аж по нєшкайши днї.

Бул єден з найталантованших ґлумцох, нє лєм у рамикох керестурского театра, алє и у цалей рускей националней заєднїци у нашей жеми. Шведоча то и велї награди и припознаня хтори освоєл за вецей як 50 роки, а спомедзи котрих окреме значни: Златна значка КПЗ Сербиї (1986), Зарї култури КПЗ Кула (1988), а на Союзним фестивалу у Требиню 1990. року є преглашени за найлєпшого ґлумца-аматера.

Од 1967. по 2018. рок одбавел 41 улогу, а скоро шицки були главни. Попри тим, значне число зоз спомнутих представох було адаптоване и зняте за телевизию, а тиж и за радио. Вецей роки поряднє участвовал у рижних радио драмох за емитованє на руским язику, записаних на маґнетофонску пантлїку, та ше и нєшка репризую.

Комеморативна схадзка за Михайла Варґу будзе отримана ютре, 10. априла, у Доме култури на 15 годзин, а поховани будзе на керестурским теметове на 16 годзин.

