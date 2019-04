Пласман представи „Гунцут дзивкиˮ на Медзиопштинску смотру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представа „Гунцут дзивкиˮ Дому култури Руски Керестур Драмского студия „Артˮ ше пласовала на Медзиопштинску смотру „Винко Ступарˮ, а наступи 19. априла на 20 годзин у Червинки, пред селектором Михайлом Несторовичом.

Смотра од прешлого року ноши мено упокоєного визначного ґлумца зоз Зеленґори Винка Ступара. Режисер керестурскей представи Владимир Надь Ачим визначел же ше зоз кулскей општини пласовали шицки представи за одроснутих, як и представи зоз Вербасу, Апатину и Зомбора, так же у конкуренциї за дальши пласман єст 8 представи. Селектор по шицких општинских смоторох бул Давид Кецман Дако.

– Кулска општина вше мала добри представи и пласмани на висши ступень змаганя. У каждим штредку анґажовани професийни режисере и уж велї роки Кула, Крущич и Червинка маю моцни представи, Липар и Сивец з часу на час, а Керестур ше уж остатнї 10 роки пласує на покраїнску смотру – визначел Владимир Надь.

З оглядом же Владимир Надь Ачим и селектор дзецинских представох на општинским уровню, за Рутенпрес виявел же ше пласман дзецинских представох будзе знац после 16. априла, док одпатри ище осем представи у кулскей општини.

