Керестурски столнотенисере зазначели побиду

РУСКИ КЕРЕСТУР – У дзевятим колє Заходнобачкей лиґи, Столнотениски клуб „Русин” зоз Руского Керестура, 6. априла бавел дома у спортскей гали зоз екипу СТК „Домбош” зоз Фекетичу и победзел з резултатом 4:3.

За Русин бавели Михайло Сабадош хтори обидва партиї победзел, Матей Сабадош котри од двох партийох єдну достал єдну страцел, Велько Шомодї страцел обидва партиї, а Стефан Горняк бул у резерви. У дублу бавели Сабадош-Сабадош и єдну партию победзели. Тренер за тото змаганє бул Драґан Ковачевич.

Соботове змаганє було досц тварде цо видно и по резултату, а обидва екипи подобного квалитету. Но, за Русинову побиду одлучуюце було искуство Михайла Сабадоша.

На шлїдуюцу соботу, 13. априла, у дзешатим колє Русин госцує у Сербским Милетичу, и за його столнотенисерох то будзе и остатнє коло у тим першенстве понеже Русин у 11. колє будзе шлєбодни.

