Керестурски школяре и Школа уж традицийно найлєпши зоз транспорту

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Општинским змаганю зоз технїчного образованя,,Цо знаш о транспорту”, котре отримане 7. априла у Основней школи (ОШ) ,,Иса Баїч” у Кули, найлєпши резултати посцигли керестурски школяре ОШ ,,Петро Кузмяк” зоз наставнїком технїчного Зденком Шомодїйом.

Поєдинєчне змаганє отримане у трох катеґорийох, у трох возросних ґрупох, а у каждей катеґориї ше окреме змагали по 14-ерме хлапци и 14 дзивчата.

Медзи хлапцами у наймладшей катеґориї (7-9 роки) 2. место освоєл Матей Макаї, а змагал ше и Марко Колошняї, док при дзивчатох 2. место освоєла Хана Семан, а 3. место припадло Лани Шомодї.

У Б катеґориї (10-12 роки) медзи хлапцами, 2. место завжал Алекса Ґолубович, а змагал ше и Стефан Колошняї. Медзи дзивчатами найлєпша була Даница Плавшич зоз освоєним 1. местом, а такой споза нєй, 2. место припадло Елени Шомодї.

У Ц катеґориї (13-15 роки) 3. место завжал Ґлориян Штранґар, а участвовал и Андрей Дудаш, док при дзивчатох 1. место освоєла Уна Планчак, а 3. место припадлоХелени Новта.

Окрем поєдинєчного змаганя, школяре ше бодую и вєдно, та на основу вкупного збиру тих бодох, найлєпше пласована була ОШ ,,Петро Кузмяк”.

За Окружне змаганє, хторе будзе 11. мая у кулскей Основней школи ,,Иса Баїч”, пририхтую ше першопласовани и другопласовани школяре зоз Б и Ц катеґориї꞉ Алекса Ґолубович, Даница Плавшич, Елена Шомодї и Уна Планчак.

