Успихи младого фодбалера Матея Кршича

ШАБАЦ – Екипа Фодбалского клубу „Лидер” з Оджаку, ґенерация 2007. хторей член и дванацрочни Матей Кршич з Руского Керестура, 6. априла на державним першенстве Сербиї освоєла треце место, а Матей дал осем ґоли на штирох змаганьох.

Успих оджацкей екипи барз вельки, кед ше зна же у змаганьох участвовали аж 712 екипи, а Матей у нєй тренира уж пейц роки и бави на месце лївого кридла.

Талантовани Кршич источашнє уж два роки бави и за „Олимпик” у Апатину, а з тоту екипу у квалификацийох за СОС лиґу будуцих шампионох, тиж ґенерациї 2007. нєдавно у Зомборе освоєли перше место и квалификовали на державне першенство хторе будзе у маю на Златибору.

