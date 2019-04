Бикичанє ше пласовали на Зонску смотру

ШИД – КПД „Иван Котляревски” зоз Бикичу пласовало ше на Зонску смотру музично-фолклорней творчосци, хтора 12. мая будзе отримана у Сримскей Митровици.

Окрем Бикичаньох у младшим возросту за хореоґрафию пласовало ше и Горватске КУД „Шид”, а за жридлову творчосц у младшим возросту ше пласовали СКУД „Єднота“ зоз Шиду и школяре ОШ „Сава Шуманович“ зоз Ердевику, односно їх Ансабл „Бренчки“.

У старшим возросту ше пласовали КУД „Филип Вишнїч“ зоз Вишнїчева и школяре ОШ „Сава Шуманович“ зоз Ердевику.

На Општинскей смотри хтора отримана прешлого пиятку, шицких учашнїкох провадзела и оценьовала Даяна Костич, хореоґраф зоз Старей Пазови.

