У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитовани скрацени знїмок програми зоз „Бамби феста” у Руским Керестуре, а у другей часци емисиї у студию будзе госц Йован Живкович, студентом котри ше тих дньох врацел зоз Тайланду, дзе освоєл треце место на Тайландским интернационалним филмским дестинацийним фестивалу краткого филма.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

