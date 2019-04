НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводняских Руснацох Вельконоцна креативна роботня за дзеци наявена за нєдзелю, 14. април, на 12 годзин.

Роботня будзе отримана у рамикох циклусу роботньох за дзеци, а будзе мац и едукативни характер, понеже ше на креативни способ дзецом представи нашо обичаї вязани за Вельку ноц.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)