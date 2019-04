У новим „Руским слове”

НОВИ САД – У петнастим тогорочним числу новинох „Руске слово” рубрика „Тижньовнїк” пише о упису першокласнїкох до керестурскей Основней школи „Петро Кузмяк”, а „Нашо места” о змаганьох наших школярох и о комуналних темох.

О польопривредних роботох у хотаре општини Шид, о сходу о приявйованю сезонских роботнїкох, як и о продукциї присмачкових рошлїнох у Дюрдьове пише у рубрики „Економия”.

„Култура и просвита” зазначела резултати з Медзиокружного змаганя зоз руского язика и язичней култури у Коцуре, ту и звит зоз керестурского „Бамби-фесту”, а дате и огляднуце на отримани Фестивал новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка”.

На бокох рубрики „Людзе, роки, живот” нове предлуженє фельтону „Ґу 100-рочнїци од снованя РНПД-а”, як и написи о Оленки Живкович з Руского Керестура и дохторки Леони Иван з Дюрдьова.

„Духовни живот” зазначел вецей подїї – Вельконоцни вашар, преподаванє о. Кулича и стретнуце у Манастире шестрох СНМД у Керестуре.

„Спорт” пише о резултатох наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох, резултатох младих столнотенисерох и рукометашох з Керестура, а дати и звит зоз Рочней схадзки Шаховского клуба „Омладинєц” з Коцура.

Додаток у тим чишлє „Дикица”.

