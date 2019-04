Промоция Рондовей кнїжки будзе у маю

РУСКИ КЕРЕСТУР – Славко Роман Рондо, автор кнїжки „Одняти од псох” заказал промоцию за соботу, 25. май, на 21 годзин у Дискотеки „Амадеус” у Руским Керестуре.

Автор промоцию орґанизує самостойно, обецуюци читачом же першираз учую приповедки о його творчосци и живоце, хтори нїґда нє виприповедани. У културно-уметнїцкей програми наступя ґрупа „Ария”, СтуПиденти и рецитатор Мирослав Малацко.

Кнїжку „Одняти од псох” видала Новинско-видавательна установа „Руске слово”, та редактор Видавательней дїялносци Микола Шанта отвори промоцию. Видаванє кнїжки финансийно помогла Амбасада України у Беоґрадзе.

