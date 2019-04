Адриана Надь єдна спомедзи 700 найлєпших студентох

РУСКИ КЕРЕСТУР –З нагоди Дня студентох, 4. априла, у Дому Народней скупштини Републики Сербиї, наградзени найлєпши студенти Сербиї, а медзи нїма и Адриана Надь з Руского Керестура.

Адриана студентка на Високей здравственей школи фахових студийох у Беоґрадзе, на напряму Фахови медицински радиолоґ, а того року є вибрана, спомедзи 700 студентох, як студентка ґенерациї зоз просекову оцену у цеку студийох 10,00.

На шветочней академиї, попри найлєпших студентох високих школох зоз цалей Сербиї, присуствовали и дзепоєдни посланїки, як и предсидателє Студентских конференцийох и академийох фахових студийох и високих школох Сербиї.

Окрем у обласци медицини, Адриана успишна и у рижних других обласцох култури, а руска заєднїца ю найлєпше упознала през єй ґлумецки анґажованя у Руским народним театру ,,Петро Ризнич Дядя”.

