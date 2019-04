На керестурским теметове поховани Михайло Варґа

РУСКИ КЕРЕСТУР – Визначного ґлумца Руского народного театру (РНТ) „Петро Ризнич Дядя”, а насампредз нашого колеґу Михайла Варґу, вчера на керестурским теметове на його остатню драгу випровадзела фамелия, родзина и числени приятелє.

На Комеморативней схадзки отриманей пред хованьом у Велькей сали Дома култури з минуту цихосци дата му почесц, а зоз бешеду о його биоґрафиї и роботним анґажованю и доприношеню за свойо 38 роки роботи, на шицким му подзековал директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа.

О вецей як 40 витворених улогох и наградох котри Михайло Варґа достал за живота бешедовал директор РНТ „Петро Ризнич Дядя” Славко Орос, а потим пущени авдио знїмок Костельниковей „Моєй писнї” котру на упечатлїви способ интерпретовал тот леґендарни ґлумец.

Михайло Варґа (1952-2019) умар у Руским Керестуре 9. априла, после чежкей хороти.

