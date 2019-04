НОВИ САД – Вивершни одбор (ВО) Националного совиту Руснацох, нєшка на 10 годзин отрима трецу порядну схадзку у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох.

На Дньовим шоре єст вецей точки у хторих ше будзе давац предкладаня за додзельованє средствох по розписаних конкурсох, як и даванє думаня о кандидатох за директора Основней школи „Братство єдинство“ у Коцуре.

