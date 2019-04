НОВИ САД – Свою першу порядну схадзку Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох отрима нєшка на 19 годзин у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох.

На схадзки, медзи иншим, будзе слова о розписованю конкурса за младежски проєкти и розгварка зоз представнїками Виглєдовацкого кругу о фомованю нового здруженя младих у Новим Садзе.

