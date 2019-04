У Коцуре будзе Вельконоцни вашар и споведз

КОЦУР – Ютре, 13. априла, у Церковней сали грекокатолїцкей церкви у Коцуре будзе отримани Вельконoцни вашар.

Вашар будзе отворени од 8 по 19 годзин, а на вашаре заинтересовани годни купиц шицко потребне за наиходзаци швета, а найвецей будзе ручни роботи и продукти котри викладаче сами направели на тему Велькей ноци.

На вашаре ше будзе зберац и добродзечни прилог котри будзе вихасновани за потреби КУД „Жатва”.

Истого дня у Церкви будзе и вельконоцна Велька споведз, а Служби Божо буду на 8, 10, 16 и 18 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)