ШИД – У рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” на ютре, 13. априла, будзе отримани Турнир у столним тенису у спортскей гали у Шидзе.

Екипи котри жадаю участвовац на Турниру треба же би ше приявели орґанизаторови на число телефона 063/347-616 (Иван Папуґа), лєбо на имейл: papiving@sbb.rs.

Сход екипох на 8,30 годзин.

