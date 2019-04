РУСКИ КЕРЕСТУРЕ – На нєдзелю, 14. априла, Дзецинска ґрупа Драмского студия „АРТ”, Дома култури у Руским Керестуре виведзе репризу театралней представи за дзеци „Кед ше босорка залюби”, Мири Станишев, у режиї Ксениї Бодянцовей.

Представа будзе бавена у Велькей сали керестурского Дому култури, почнє на 18 годзин, а уходнїца кошта 200 динари.

