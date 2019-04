Вигласани предклад о додзельованю средствох

НОВИ САД – У просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох вчера, 11. априла, отримана схадзка Вивершного одбору (ВО) Националного совиту рускей националней меншини.

Члени вигласали предклад одлуки о додзельованю средствох по конкурсох за софинансованє програмох и проєктох значних за културу и уметносц у трох обласцох – защити нєматериялного културного нашлїдства и уметнїцкей творчосци, обласци видавательней дїялносци и унапредзованя правох националних меншинох у АП Войводини у тим року.

Конкурсни средства за софинансованє програмох и проєктох додзелюю Покраїнски секретарият за културу, явне информованєи одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

Слово о вкупней суми од 1 160 000 динари хтори по предкладу подзелєни на коло двацец ношительох програмох и проєктох. Прилапени предклад Вивершного одбору ше по процедури посила Конкурсней комисиї хтора прецизно утвердзи план розподзельованя пенєжу и єй одлука будзе урядова.

Члени ВО на схадзки єдногласно потримали шицки три кандидатки за вибор директора Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре.

