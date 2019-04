На конференциї Руснацох представела Любица Няради

БЕОҐРАД – У рамикох манифестациї „Ноц музейох“ штварток, 11. априла, отримана конференция з нагоди представяня змистох тогорочней, 16. по шоре националней Манифестациї хтора ше у маю отрима у вецей як 50 местох у Сербиї.

Поволанку на тоту конференцию достали пейц места зоз Сербиї, а попри представнїкох музейох зоз Зомбора, Велького Ґрадишта, Крушевцу и Шабцу, нагоду представиц музейну збирку хтора змесцена у Замку достало и Туристичне здруженє зоз Руского Керестура.

Предсидателька Здруженя Любица Няради вихасновала нагоду же би представела нє лєм Туристичне здруженє и прешлорочне збуванє за „Ноц музейох“, алє и Руски Керестур и Руснацох вообще. На конференцию пришла у руским облєчиве, а з тей нагоди пририхтала и традицийну кошарочку з пасхалним єдзеньом, хтора охабела окремни упечаток на нащивительох.

