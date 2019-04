РУСКИ КЕРЕСТУР – У шицких основних школох Сербиї, та и у керестурскей Основней школи „Петро Кузмяк”, нєшка и наютре отримує ше пробни Закончуюци испит, а у керестурскей Школи го покладаю 36-еро школяре осмей класи

Нєшка ше од 12-14 годзин поклада испит з математики, а на ютре, 13. априла, од 9-11 на шоре испит з мацеринского одн. руского язика, а од 11,30 по 13,30 комбиновани тест зоз пейцох предметох – физики, историї, хемиї, биолоґиї и ґеоґрафиї.

