Кaждодньово з нотами

Марина Роман зоз Руского Керестура, матурантка Ґимназиї ,,Петро Кузмяк”, успишно ше занїма зоз музику, и праве нєдавно обявена єй перша авторска шпиванка ,,За ньго”. За ню, Марина достала и награду за найлєпшу авторску композицию на прешлорочним Фестивалу „Червена ружа”, а тераз є знята у иншаким аранжману, хтори зложел Сашо Палєнкаш, а хтори и продуцент тей шпиванки.

Того мешаца обявена твоя перша шпиванка. Чи то и твоя перша авторска композиция?

Марина Роман: Скорей сом писала писнї за ,,Пупче”. Єдну сом цалком сама написала, за хтору сом достала и награду, а за други два шпиванки сом писала музику. Алє, то моя перша авторска шпиванка, най так повем, за младих, хтора знята. Почала сом ю писац ище 2015. року, и то почало цалком случайно. Нє така сом талантована за писанє текстох, так же сом перше написала мелодию, бо ми то вше перше придзе на розум, а потим текст, хтори сом уклопела до мелодиї. Гоч сом єден час и забула на ню, заш лєм сом ю закончела, так же сом тоту шпиванку писала добри три роки.

Цо це инспировало же биш ю написала?

МР: Як сом уж и спомла, почала сом ю писац ище пред трома роками, так же ше уж анї нє здогадуєм же цо, або хто ми бул теди инспирация. Часто ми ше питаю же кому шпиванка пошвецена, а я любим франтовац же ше вон сам пренайдзе у нєй, медзитим, анї я сама у ствари нє знам же хто то – вон. Теди, на 15 роки, почала сом розумиц даяки ствари и яки даєдни особи можу буц, та єдноставно, шпиванка настала без особи хтора ме инспировала, алє так, можебуц вецей зоз даяких можлївих ситуацийох у живоце. Мило ми же ше други, хтори слухаю мою шпиванку, повязали зоз ню, без огляду на тото же є нє написана по правдивей, особней приповедки. Инспирация за писанє вше ту, нє мушим ю глєдац. Нє прейдзе дзень кед ми ше у глави нє круца ноти и злучую даяки нови мелодиї.

Хто ци помогнул коло знїманя шпиванки и хто шицко участвовал у єй реализациї?

МР: Сашо Палєнкаш ми помогнул, хтори у ствари и продуцент, зложел аранжман и грал на вецей инструментох. Йому сцем барз подзековац же дошол на тоту идею же бим зняла шпиванку и же ше добродзечно прилапел тей роботи. Дорика Чизмар и Кристина Афич одшпивали висшу и нїзшу терцу и так прикрашели шпиванку, а Златко Русковски одграл на клавиру остатню часц шпиванки. Тиж так, ту були и моя фамелия и приятелє, од хторих сом доставала похвали, алє и критики. Вони моя наисце велька потримовка и тоти хтори веря до мнє, та ме то и наганя же бим дала шицко од себе. Наймилше ми тото же ше им шпиванка пачи и же им барз значи. И дзекуюци шицким им, писня наисце супер випадла.

Чи плануєце и знїманє спота за шпиванку „За ньго”?

МР: Уж длуго ше роздумує о тим и приповедка здумана. Медзитим, пре обовязки зме тераз нє мали часу реализовац го, так же зме ше порадзели же ше лапиме до роботи док будземе мац наисце надосц шлєбодного часу. Прето сом жадала же би тераз моя писня була прикрашена голєм зоз даякима фотоґрафиями. Нєдавно сом дознала же Филип Будински почал фотоґрафовац. На Инстаґраму сом поопатрала фотки хтори вон зробел, барз ми ше попачели, та сом ше му опитала чи би ме фотоґрафовал. Як цо ше и я укажем зоз мою нову писню, так исто сом сцела же би ше дахто нови указал у даяким своїм занїманю.

Кеди ши почала шпивац и дзе ши першираз наступала?

МР: Нє паметам час кеди сом нє була окружена зоз музику и кеди сом нє шпивала. Вшелїяк же одмалючка шпивам и мойо перши наступи були ище у оводи, на рижних дзецинских фестивалох.

Чи ши ходзела до музичней школи и на хторих шицко инструментох знаш грац?

МР: Гей, закончела сом основну музичну школу, там сом научела грац на клавиру. Попри клавира, граєм и на ґитари, а мой сон же бим научела грац на буґнох и щиро ше наздавам же ми ше тот сон витвори.

На хторих то шицко манифестацийох, фестивалох, концертох участвуєш?

МР: Потераз сом участвовала на наисце рижних манифестацийох и фестивалох, мала сом нагоду участвовац и на велїх концертох. Як дзецко сом участвовала на ,,Бамби фесту” и ,,Пупчу”. Шпивала сом на рижних концертох у музичней школи, на ,,Ружи”, ,,Дньовки”, у иножемстве, нєдавно сом була госц у „Москви”, тиж так, у школи часто маме проєкти на хторих участвуєме зоз музичнима точками, а орґанизовали зме и гуманитарни концерти дзе сом шпивала и зоз ґрупу ,,Ариа”.

Шпиваш у ґрупи ,,Ариа”, а чи ши можебуц член и даєдного хору, лєбо подобних шпивацких ґрупох?

МР: Скорей сом шпивала у хору, у дзивоцкей ґрупи и шпивала сом у рижних дуетох по даяких журкох, а тераз активно шпивам лєм у ґрупи ,,Ариа” зоз моїма товаришками.

Цо це ище интересує окрем музики?

МР: Фолклор то єден гоби хтори ма вязи зоз музику, а попри тим, любим дознавац историю о познатих шпивачох, шпивачкох, музикантох, и тиж так, любим буц у орґанизациї рижних програмох и концертох.

Яки твойо плани за убудуце, вообще, а и цо ше дотика музики?

МР: Затераз, „упаднуц” на факултет. Плануєм ше уписац на напрям анґлистика на Филозофским факултету у Новим Садзе. Цо ше дотика музики – шпивац, грац и танцовац сиґурно нїґда нє престанєм.

Шпиванку „За ньго” мож послухац на Ютюбу, а тиж так и на сайту makmagazine.bandcamp.com, дзе ю мож и безплатно презняц.

Фото: Филип Будински

