Афирмативна акция

У морю проблематичних ситуацийох, стресних хвилькох и подлих висткох хтори нам творя и компликую каждодньови живот и роботу, дараз ше случи нєобчековани, а насушно потребни оддих, павза и виривок часу цалком иншаки од спомнутей палети шивих тонох.

Остатнї тематични „Широки план” о образованю по руски хтори колеґове зоз Рускей редакциї Радио-телевизиї Войводини пририхтали з нагоди предстояцого упису першокласнїкох бул праве таки златни момент. Добри, одмерани и кредибилни собешеднїки/ци зоз шицких сферох образованя по руски; учительки, наставнїци и универзитетски професоре, вредни и успишни школяре чийо награди и резултати на школских и звонкашколских змаганьох рижних уровньох чежко и попровадзиц, „алумнисти” керестурскей Ґимназиї, медзи хторима маме и медзинародно припознатих фаховцох, шицки на свой способ и зоз власного угла представели числени компаративни предносци школованя на руским язику.

Окреме важне же поставени задаток – афирмованє руского школства, витворени звонка стереотипу. Без патетичних, яйкаюцих тонох хтори, видзи ше ми, частейше одбиваю нєодлучних родичох потенциялних школярох руских оддзелєньох як цо их стимулую же би свойо дзеци уключели до тей нашей приповедки. Тиж так и без елитистичного самохвалошпиву з другого боку, до хторого ше часто знаме зошлїснуц як „народ найписменши”, цо у чаше и дружтве девалвованих вредносцох, оспорених авторитетох, спорних компетенцийох и фалшивих дипломох частейше водзи ґу таблоидному неґативному публицитету, як цо є щиро привитане и припознате. Ґу тому, суптилно вихабене и обєктивно ключне, алє у тим контексту нєпотребне випоминанє ткв. „институцийней потримовки”.

Єст на анґлийским вираз же „Нє можеш победзиц образованє”. У сущносци, зводзи ше на факт же, гоч як обрациш, за добрих школярох вше єст будучносци и перспективи. Нашо школи, думам же ше кажде могол прешвечиц, продукую добрих школярох. А далєй, як ше гвари, лєм нєбо и гвизди гранїца.

