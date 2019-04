ҐОСПОДЇНЦИ – Седми Саям гортикултури, етно предметох и ручних роботох у Ґосподїнцох почнє ютре, 13. априла на 12 годзин, у дворе валалскей Основней школи (ОШ) „Жарко Зренянин”.

На Сайме будзе вистава на тему гортикултури, етно предметох и ручних роботох, а у културно-уметнїцкей програми наступя оводаше и школяре, рижни културно-уметнїцки дружтва, медзи хторима у КУД „Тарас Шевченко” з Дюрдьова.

Орґанизатор Сайма Еколоґийне здруженє „Баґрен били” и валалска ОШ.

