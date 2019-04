Покраїна реґресує превоз 109-ерих студентох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Покраїнски секретар за високе образованє и науково виглєдовацку дїялносц проф. др Зоран Милошевич початком априла уручел у Новим Садзе контракти и ришеня локалним самоуправом о додзельованю пенєжних средствох.

На основу явного конкурсу, општина Кула достала 1 189 994 динари за реґресованє превозу 109-ерих студентох зоз кулскей општини у медзигородским транспорту у 2019. року. Спред општини Кули, контракт подписала помоцнїца предсидателя Општини Кула, Єлена Павков.

Средства за реґресованє превоза наменєни за студентох на буджету, за студентох хтори нє хасную услуги змесценя и костираня у студентских центрох и хтори нє хасную стипендиї або кредити.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)