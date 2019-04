Розписани конкурс за школярох штреднїх школох

БЕОҐРАД – Фонд за млади таланти Републики Сербиї розписал Конкурс за додзельованє наградох школяром штреднїх школох за посцигнути успихи на припознатих змаганьох у календарским 2018. року.

Конкурс будзе отворени по 10. май, а право на награду буду мац школяре штреднїх школох хтори у периодзе од 1. януара по 31. децембер 2018. року освоєли єдну од перших трох наградох/местох на републично або медзинародно припознатих змаганьох.

Текст конкурсу мож превжац зоз урядовей интернет презентациї Фонду за млади таланти Републики Сербиї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)