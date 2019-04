На ютре Квитна нєдзеля

РУСКИ КЕРЕСТУР – У парохиї св. оца Миколая, на ютре, 14. априла, по григориянским календаре припада Квитна нєдзеля. Пред полдванастову Службу Божу од 11 годзин почнє вельконоцна св. Споведз за младих и дзеци.

Квитна нєдзеля – багнїтки, то дзень на хтори ше Церква здогадує на євенгелску подїю кед Исус славно вошол до Єрусалиму як всоботу пред тим воскреснул Лазара. Теди го народ привитовал зоз палмовима конарами, та и у нашей Церкви обичай же на Квитну нєдзелю рано на утринї священїк пошвеци багнїтки хтори вирни беру до своїх домох.

Служби Божо на Квитну нєдзелю у Катедралней церкви буду – мала на 8 годзин, велька на 10, дзецинска на пол дванастей и вечарша на 19 годзин.

