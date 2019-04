У Руским доме отримана схадзка коцурских пчоларох

КОЦУР – У Руским доме штварток, 11. априла, коцурски пчоларе отримали схадзку пред початком новей пчоларскей сезони.

На схадзки, котру орґанизовал и иницировал Микола Шанта, окрем искусних пчоларох були и тоти котри заинтересовани за пчоларство, алє и тоти котри шє нєдавно почали занїмац зоз тоту файту роботи.

Бешедовало ше о упечаткох у тей роботи, о тим як жима вплївовала на пчоли и кошнїци, а подзелєни и информациї же дзе и на котри способ мож купиц опрему за пчоларсто и цали рої пчолох.

Тиж так, Микола Шанта присутних поинформовал же на котри способ мож апликовац на рижни конкурси и за кредити за купованє опреми за пчоларство, а присутних упознал на котри способ сам направел сачни основи, котри иншак можу коштац и до 40 000 динари.

Понеже на догварену схадзку нє могли присц шицки заинтересовани, Шанта наявел можлївосц же би у наиходзацим периодзе могло орґанизовац знова подобну схадзку за пчоларох и розвиц пчоларство у Коцуре.

