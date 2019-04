НОВИ САД – У ютрейшим ТВ Маґазину будзе емитовани прилог з польопривреди о проблематики врацаня жеми задруґаром и перших позитивних крочайох по тим питаню хтори порушани у Коцуре.

Будзе емитовани и прилог о змаганю у столним тенису у рамикох Спортских бавискох „Яша Баков” у Шидзе, а будзе представена и нєдавно обявена кнїжка „Руски фамелиї у Шидзе” автора Радована Сремца зоз Шиду.

Часц ТВ Маґазину пошвецена и нєдавно упокоєному Михайлови Варґови, доаєнови Руского народного театра „Петро Ризнич Дядя” зоз Руского Керестура.

Реприза ТВ Маґазину будзе такой на пондзелок вноци на 2 г. и на штварток на 21,30 г. (по емисиї „Добри вечар, Войводино”).

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)