„Мелодиї Руского двору“ 10. авґуста

ШИД – Управни одбор КПД „Дюра Киш“ принєсол одлуку же би Фестивал народних и тамбурових орхестрох „Мелодиї Руского двору“ бул отримани 10. авґуста.

Як за „Рутенпрес“ виявел Златко Манько, предсидатель спомнутого Дружтва, термин Фестивала, хтори отримовани першей соботи у септембру, пременєни пре нєвигодну хвилю хтора уж даскельо роки початком септембра очежовала отримованє провадзацих програмох и самого Фестивала.

Манько додал же ше зоз компетентнима будзе бешедовац о тим же би Фестивал вошол до рамикох Културней манифестациї „Шидске културне лєто“, а тиж и же би ше можебуц змистово дакус пременєл.

(На насловней фотоґрафиї часц програми отриманей 2016. року)

