Планує ше иста сума пенєжу за младежски проєкти як и влонї

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох вчера, 12. априла, отримана перша схадзка Роботного цела за младих Националного совиту Рускей националней мнешини.

Члени Роботного цела на схадзки прилапели Правилнїк о членстве у тим Роботним целу, як и документ котри прецизнєйше одредзує статус членства у Целу.

Представителє Виглєдовацкого кругу на схадзки винєсли идею о тим як би могло випатрац сотруднїцтво зоз Здруженьом за младих у Новим Садзе, котре би ше пошвидко требало оформиц, а котре би бул свойофайтови пандан дакедишнїм младежским здруженьом, алє вельо сучаснєйши. Як задумане, Здруженє годно апликовац на конкурси и хасновац пенєж хтори ше по тей основи достанє за рижни проєкти и програми.

На схадзки бешедоване и о финасийним плану за тот рок. Роботне цело за младих у тим року рахує же на розполаганю у своїм фонду за рижни проєкти младих по наших местох будзе мац подобну суму пенєжу як и прешлого року – коло 380 000 динари.

З тим у вязи була и точка дньового шора хтора ше одношела на розписованє конкурсох за младежски проєкти. По предписаньох од того року Роботне цело за младих годно конкуровац за средства за проєкти у штирох обласцох вязаних за меншински права – образованє, културу, информованє и службене хаснованє язика. Конкурси, як поведзене на схадзки, буду розписани по конєц юния, а буду обявени накадзи ше конкретизує критериюми.

Члени Роботного цела за младих на своєй першей схадзки нового зволаня Националного совиту, поучени з потерашнїм искуством у роботи, конкретно дефиновали улоги, та кажди член будзе задлужени за одредзену обласц по власним опредзелєню.

