Матица сербска 15, нам главни задаток

У прешлим зволаню, Национални совит Руснацох купел хижу у Новим Садзе, у улїци Матици сербскей 15. Хижа купена з намиру же би ше ю адаптовало и реконструовало, же би ше пременєло єй намену зоз бивательного до дїловного простору, а за потреби Заводу за културу войводянских Руснацох.

Хижа збудована так же забера цалу парцелу и у структури ма два квартелї. Векши квартель, поверхносци 73 квадратни метери, купел Национални совит, а менши квартель, вельки коло 55 квадрати, у приватней власносци Янка Надя зоз Руского Керестура. Тот квартель ма подквартельоша зоз бивательним правом, та го нє мож хасновац.

Концом децембра 2016. року Завод за културу войводянских Руснацох подписал контракт зоз проєктантску фирму „Констар” зоз Нового Саду, же би направела идейни проєкт и на тот способ вошла до процедури доставаня будовательней дозволи на адреси Матици сербскей 15 у Новим Садзе. Удало ше укнїжиц у катастру и пиньвицу хтора нє була уписана, а предмет є у адаптациї. Завод за урбанизем вимага же би ми, односно руска заєднїца, були власнїки цалого обєкту на тей парцели, односно обидвох квартельох. Розумлїве, кед держава дава пенєжи, вона вимага же би мала єдного партнера, же би маєтно-правни одношеня були ясни и „чисти”. У тим цилю, Национални совит зоз Надьовима направел и оверел предконтракт о купованю другого квартеля на спомнутей адреси за 14.000,00 €, покля ше нє здобуду условия и достанє средства од Покраїнского секретарияту за културу, як нам обецане. Тот предконтракт у хторим ше спомина же маме у плану купиц другу часц хижи зме приложели до документациї дорученей Заводу за урбанизем, же бизме указали же зме у намирох озбильни, и так лєгчейше достали будовательну дозволу.

Наглашуєм же у фебруару того року Надьових у Руским Керестуре нащивела делеґация Националного совиту. Намира була обвисциц их же ше нє одустава од подписаного Контракту о купованю їх квартеля и же ше го купи док ше здобудзе условия, цо нам обецане у Покраїнским секретарияту за културу. После догварки зоз Надьовима, вони подписали нову согласносц и Контракт о уступаню заєднїцких просторийох.

Як уж спомнуте, хижа ма два квартелї, а ма и заєднїцки просториї. Зоз Надьовима ше дзелї два заєднїцки просториї – пойд и пиньвицу. Направена согласносц зоз Надьовима же ше мож прешириц на цали пойд и на цалу пиньвицу, односно Контракт о уступаню зоз хторим Надьово уступели заєднїцки просториї же би була окончена пренамена зоз заєднїцкого простору до дїловного хтори ше злучи ґу нашому уж купеному простору. На тот способ, як цо и плановане у идейним проєкту, достати єден цали дїловни простор хтори облапя пиньвицу, прижемє и пойд и вон ма вєдно 242,13 квадратни метери. Тот простор годзен цалком сполнїц потреби Заводу за културу войводянских Руснацох, цо нам бул и циль.

Свойочасово, Завод за културу войводянских Руснацох зоз своїх средствох адаптовал просториї „Руского слова” у будинку у Футожскей улїци дзе му тераз шедзиско. Понеже „Руске слово” траци дїловни простор у будинку „Дньовнїка”, план же би ше наша медийна хижа преселєла до своїх просторийох у Футожскей 2, а Завод за културу войводянских Руснацох же би ше преселєл до Матици сербскей 15. Конєчно, витворенє того плану и найзначнєйши задаток Роботного цела за нєрухомосци. Медзитим, по його реализованє, пред нами ище будзе проблеми и виволаня.

Городска управа за будовательну жем и инвестициї, 13. марца того року послала нам обрахунок Обрахунок ма вецей таблїчки, медзи иншим: єдна ше одноши на обрахунок Городскей будовательней жеми, а друга на конверзию бивательного простору до дїловного. По тей методолоґиї, Национални совит би Городскей управи требал уплациц 1.803.495,51 динари. Референтови Городскей управи представене же ше наш будуци дїловни простор нє будзе видавац и же нє ма профитабилни характер – Ту будзе културна установа – Завод за културу войводянских Руснацох. Медзитим, гварене нам же Закон „културу” як таку нє препознава, а методолоґия плаценя за шицких иста. По уплацованю назначених средствох, можеме обчековац же достанєме будовательну дозволу у Матици сербскей и потим зме годни преберац дальши активносци.

Обчекуєм же дальши крочаї коло тей теми превежнє Национални совит и у своїм плану роботи и трошеню финансийних средствох за 2019. рок, опредзелї 1.803.495,51 динари и на тот способ предлужи процес ришованя статусу Завода за културу войводянских Руснацох, як його снователь. Тиж, поможе и „Рускому слову” хторе ше ма преселїц до своїх просторийох у Футожскей 2, та так престанє плациц подквартелїну у „Дневнику” хтора векша од милион динари рочнє. Наша национална заєднїца пришла ґу концу першей фази ришованя єдного общого цилю хтори себе зарисовала пред трома роками, и муши буц порихтана одрекнуц ше дачого же би тот циль и досягла.

Зложиме ше же „Руске слово” и Завод за културу войводянских Руснацох, ключни институциї за будучносц Руснацох. То културни добра од общого руского интересу и як таки, окреме су значни за дальше иснованє рускей заєднїци. По мом думаню, требало би же би тото було приоритет у одношеню на шицко друге цо вязане за финансиї.

Як резиме, здогаднєм читачох же предсидатель Покраїнскей влади, пан Иґор Мирович у Суботици, з нагоди преславйованя Националного швета Руснацох, обецал нам, же кед достанєме будовательну дозволу, АП Войводина опредзелї средства за адаптацию и реконструкцию будинку у Матици сербскей у Новим Садзе. У Покраїнским секретарияту за културу нашей делеґациї обецани средства, вкупно 1, 8 милиони динари, за ришованє одношеньох медзи „Руским словом” и Заводом за културу войводянских Руснацох. Тоти средства послужа за купованє другого Надьового квартеля, як уж спомнуте.

Значи, тераз приоритет шицких приоритетох же би Национални совит уплацел 1.803.495,51 динари Городскей управи за будовательну жем и же би конєчно у дальшей процедури, започали роботи у Матици сербскей 15, у Новим Садзе.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово".

