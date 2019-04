Тих дньох держава наявела оштри обрахунок зоз „фалшивима хорованями”, явни вивершителє маю полни руки роботи, засипани зоз 300 тисячи налогами за примушуюце наплацованє длуствох (розумлїве од роботнїцкей класи), катастер и поштаре штрайковали, Город Нови Сад утаргнул персоналних асистентох особом з инвалидносцу, премиєрка скоро модлї за пребаченє же нє виведла полицайох на гражданство…

Уж постава допите здогадовац же нас час вше баржей здабе на антиутопиї Хакслия и Орвела, алє пошвидшанє и интензивованє систематичного репресивного насилства над нєшкайшим чловеком яґод кед би нас директно дрилєло до приповедки канского побиднїка з 1953. року, нєшка филмского класика „Наднїца за страх” Анрия Жоржа Клузоа.

Роботнїцтво криминализоване, як и штирме филмски шофере. Понеже су нє у синдикату, безкрупулозна нафтна компания их анґажує превесц експлозивни нитроґлицернин дзешка у южноамерицким пралєше.

Паметам, кед сом уж досц наросла же бим розумела „Наднїцу за страх” и його глїбоку критику капиталистичного ушореня, як сом почитовала шмели ґест главней гвизди филма Ива Монтана, хтори нє пристал же би ше филм знїмал у Шпаниї дзе теди бул ище живи и здрави каудильо Франциско Франко и його фашистични режим.

За розлику од тих дакедишнїх неоколониялних банана-републикох, у Сербиї заправо нєшка анї нєт синдикати хтори би охраньовали роботнїцки права. Дзека власнїкох капиталу чий єдини циль профит, постава леґислатива, а жалїц ше нєт кому. Длуство од 30 тисячи динари ґу даєдному комуналному подприємству чловека може охабиц без закрица над главу. Лєм ше шорую фляши з нитроґлицерином хтори можу кажди час бухнуц, и то нє на камиону у дзивини за шветом, як у спомнутим филму, алє просто до твари роботнїцкей класи. Условия роботи, нєсиґурне положенє роботнїкох, одказ лєбо гашенє роботного места хторе у каждей секунди виши над над главу, доведли до того же ше наисце зарабя „наднїца за страх”, а нє плаца. Плаца и роботне место лєм еуфемизми за количество пенєжу и опис роботох хтори маса примушена прилапиц и робиц у страху. Бо роботодаватель сво и свя, вон „дава хлєб”, вон „обезпечує проґрес и стандард”, гоч знаме же його капитал найчастейше лєбо резултат однїманя дружтвеного маєтку, кед є „домашнї поднїматель”, лєбо предходного однїманя ресурсох даґдзе ширцом швета, кед же є иножемни инвеститор… Живот постал борба за голе отриманє, и то у 21. вику, у чаше кед зме кадри послац робота на Марс.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)