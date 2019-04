Ванеса Валет Гарди ше представи на Сайме уметносци у Минхену

МИНХЕН (НЄМЕЦКА) – Уметнїца Ванеса Валет Гарди представи свойо роботи на Сайме уметносци у Минхену, у Нємецкей.

Саям уметносци у Минхену будзе отворени од 1. по 5. май 2019. року и будзе комерцийного характеру.

Ванеса Валет Гарди медзинародно припозната сучасна уметнїца руского походзеня, котра жиє у Французкей.

Кнїжка-каталоґ Ванеси Валет Гарди „Монохром/Monochrome” обявели НВУ „Руске слово” вєдно зоз здруженьом „Руска лиґа” 2012. року як пияту кнїжку у едициї ARToff часописа МАК.

Детальнєйше о Сайме уметносци у Минхену и роботох Ванеси Валет Гарди мож провадзиц на сайту www.vanesahardi.com/en/.

