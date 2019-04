Вочи Велькей ноци у Заводзе отримана креативна роботня за дзеци

НОВИ САД – Вельконоцна креативна роботня за дзеци отримана, вчера, 14. априла, у Заводзе за културу войводянских Руснацох.

Зоз кратку презентацию о Велькей ноци и обичайох хтори тримаме за тото швето, учителька Ана-Мария Рац започала креативну роботню. Дзеци научели цо то Велька ноц, пасха, баранче, писанки и цо то облїванє. Правели заячки, фарбели писанки з папера, а вец з нїх интересантни венчики и винчованки.

Роботня отримана у рамикох циклусу роботньох за дзеци, а мала и едукативни характер, понеже дзецом на креативни способ представени нашо обичаї вязани за Вельку ноц.

