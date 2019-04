Побиднїк турнира РКЦ Нови Сад

ШИД – У Спортским центре на теренє СТК „Партизан“, а у рамикох 28 Спортских бавискох „Яша Баков“, всоботу отримани змаганя у столним тенису.

Наступели столнотенисере осем екипох зоз наших местох у Войводини и зоз Републики Горватскей и на початтку змаганя були подзелєни до двох ґрупох.

Перше место освоєла екипа РКЦ Нови Сад, друге, КПД „Иван Котляревски“ зоз Бикичу, треце екипа з Петровцох, штварте КПД „Драґутин Драґен Колєсар“ зоз Бачинцох, пияти були Миклошевчанє, шести „ Папивинґ“ зоз Вербасу, седми КПД „Тарас Шевченко“ зоз Дюрдьова и остатнї, осми, КПД „Дюра Киш“.

Орґанизатор и домашнї столнотенисером було КПД „Дюра Киш“, а у Руским доме преглашени побиднїки и отримани полудзенок.

