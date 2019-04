Др Яков Кулич отримал преподаванє о историї нашей церкви

ШИД – Вчера, у церкви Преображеня Господнього, о. др Яков Кулич з Коцура вєдно зоз домашнїм парохом о. Михайлом Режаком служел Службу Божу.

После богослуженя, др Кулич вирним отримал преподаванє о историї нашей церкви.

Як значни датуми визначел 1054. рок кед ше церква подзелєла на Заходну и Восточну, потим 1595. рок кед прията Уния зоз римским Папом, а затримани восточни обряд, календар, црковни язик, а потим и 1777. рок кед основане Крижевске владичество.

Др Кулич далєй як значни подїї визначел кед после розпадованя бувшей Югославиї 2003. року основани Апостолски еґзархат за грекокатолїкох у Сербиї и Чарней Гори, як и на найновшу подїю од 6. децембра 2018. року кед Апостолски еґзархат подзвигнути на уровень Епархиї Св. Миколая.

Вон поволал вирних зоз Сриму же би 19. мая пришли до Руского Керестура на шветочну преславу преглашеня Епархиї.

