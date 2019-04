Саям гортикултури, етно детальох и ручних роботох отримани у Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – Традицийно, седми по шоре, Саям гортикултури, етно детальох и ручних роботох 13. априла отримани у Ґосподїнцох, на малим спортским терену.

Саям урядово отворел предсидатель Месней заєднїци Ґосподїнци Борис Страживук котри привитал шицких присутних и виражел задовольство же тота манифестация з рока на рок вше векша. Окреме подзековал орґанизатором Сайму, Еколоґийному здруженю „Баґрен били” зоз Ґосподїнцох и шицким спонзором.

Того року на Сайму гортикултури, етно детальох и ручних роботох свойо роботи пришли указац 18-еро викладателє зоз рижних местох зоз Сербиї. Зоз свою писню, танцом и рецитацию Саям украшели дзеци зоз Основней школи „Жарко Зренянин” зоз Ґосподїнцих, дзеци зоз оводи „Маслачак”, як и велї дзеци зоз рижних КУД-ох, а зоз писню ше представели и два шпивацки ґрупи.

