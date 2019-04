Успих наших рецитаторох на Покраїнскей смотри

СЕЧАНЬ – На Покраїнскей, ювилейней 50. смотри рецитаторох „Поето народу мойогоˮ у Сечню, од 12. по 14. април, рецитаторе хтори рецитовали по руски посцигли значни успих. Ема Живкович освоєла друге место у младшим возросту, и вєдно зоз Минеу Югас у штреднїм возросту, обидва зоз Руского Керестура, пласовали ше на Републичну смотру у Валєву.

У младшим возросту медзи осемнац найлєпшима рецитаторами була и Яна Варґова, а у истим возросту рецитовал и Иван Молнар зоз Дюрдьова.

Валентина Салаґ з Дюрдьова у старшим возросту була медзи двацец шейсц найлєпшима рецитаторами, а у истим возросту рецитовал ище Йован Живкович.

У штреднїм возросту медзи двацец єдним рецитатором була и керестурска рецитаторка Валентина Новта.

Фахово консултанти були Амалия Ковач и Мирослава Даждиу.

З оглядом же то була ювилейна, 50. Покраїнска смотра рецитаторох, орґанизаторе ше здогадли длугорочних рецитаторских ентузиястох котри вецей нє медзи нами, медзи котрима и Владимира Бесерминя и Михайла Зазуляка.

Додзелєни Специялни грамоти за длугорочну континуовану роботу, як и Грамоти за континуовану роботу и резултати у рецитаторским руху, котри достали Наталия Ґрунчичова зоз Суботици, Амалия Ковач зоз Кули, Яким Гарди зоз Дюрдьова и Ивана Дудаш зоз Руского Керестура.

