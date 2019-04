„Єден дзень филозофуєм” од нєшка на Филозофским факултету

НОВИ САД – Филозофски факултет у Новим Садзе, од 15. по 17. април, орґанизує стретнуце „Єден дзень филозофуєм” на котре будуци студенти, котри ше пред тим приявели, приду на преподаванє лєбо вежби на єден з 20 напрямох, медзи хторима и Оддзелєнє за русинистику.

Приявени школяре буду присуствовац на порядней настави вєдно зоз студентами, а Оддзелєнє за русинистику понукло 9 таки предмети, а нєдавно обявени и промотивни видео за уписованє заинтересованих студентох. Видео мож одпатриц на тим линку.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)