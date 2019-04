У Коцуре була Велька споведз

КОЦУР – У коцурскей грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици всоботу, 13. априла, отримана Велька споведз пред християнским шветом Велька ноц по юлиянским календаре.

На службох котри були на 8, 10, 16 и 18 годзин споведали 11-ецерме паноцове, а висповедали ше вкупно 277-еро парохиянє. У тим тижню паноцец будзе споведзац по обисцох хорих и старих котри нє могли присц на споведз.

Под час Вельконоцного вашару Коцур нащивел и наш владика кир Георгий Джуджар и на таки способ возвелїчал тот дзень у коцурскей парохиї.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)