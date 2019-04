Бул Вельконоцни вашар

КОЦУР – Вчера, 13. априла, у Церковней сали у Коцуре отримани цалодньови Вельконоцни вашар котри орґанизовал парохийни Каритас.

Нащивителє могли купиц рижни вельконоцни прикраски, паски, писанки, мед, домашнї маджуни, рижни продукти зоз цеста и ручни роботи на тему Велькей ноци.

Предавачох и викладачох було вкупно дванацецеро, а окрем домашнїх Коцурцох, було викладачох котри пришли зоз Пиньвиц и Руского Керестура.

Цени були символични, нащивителє приходзели цали дзень опатрац и куповац, а окрем того, могли достац совити и идеї же як на интересантни способи прикрашиц тогорочни писанки, а Вельконоцни вашар нащивел и владика кир Георгий Джуджар.

На Вельконоцним вашаре ше зберало и добродзечни прилог за роботу КУД „Жатва”, та з тей нагоди назберане 5 888 динари котри буду вихасновани за потреби културного дружтва.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)