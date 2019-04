РУСКИ КЕРЕСТУР – Реприза дзецинскей представи „Кед ше босорка залюбиˮ Дому култури Руски Керестур Драмского студия „Артˮ у режиї Ксениї Бодянец, одбавели дзеци пред керестурску публику внєдзелю, 14. априла, у сали Дома култури.

Публика их наградзела зоз моцним аплаузом и щирима реакциями. Док у публики уживали, дзеци на бини им розбавено пренєсли свою щиру емоцию.

