Русин победзел Славию

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб (ФК) ,,Русин” внєдзелю 14. априла, на домашнїм терену победзел екипу ,,Славия” (Пиньвиц) зоз резултатом 2꞉0 (0꞉0)

У тим 21. колє, окреме ше визначел млади Русиновец Стефан Кочиш котри посцигнул обидва ґоли за свою екипу.

За Русин бавели꞉ Надь (Михайло), Ланчужанин, Надь (Боян), Голик, Жарич, Бранкович, Маркович, Будински, Дюканович, Катона, Кочиш (Стефан).

Русин тераз ма 37 боди и находзи ше на 4. месце на таблїчки, а у шлїдуюцим колє, на стреду 17. априла, будзе госцовац у Обровцу процив ФК ,,Борац 46”. Змаганє почнє на 16꞉30 годзин.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)