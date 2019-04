Отримани пробни Закончуюци испит у Коцуре

КОЦУР – У Основней школи „Братство єдинство“ у Коцуре, школяре осмих класох, як и шицки осмаки у Сербиї, мали пробни Закончуюци испит пред уписом до стреднєй школи.

Перши дзень, односно пияток 12. априла, осмаки мали пробни испит з математики, а ютредзень, всоботу з мацеринского/руского язика, и комбиновани тест з пейцох предметох.

Пробни Закончуюци испит у Коцуре покладали 53-йо, а зоз рускeй класи 11-еро школяре, котри то була нагода же би видзели як испит будзе випатрац, алє и дзе муша ище унапредзиц свойо знанє по покладанє правого испиту.

Резултати пробного Закончуюцого испиту буду познати того тижня.

