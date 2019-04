Млади рукометашк Дероню перши

ЗОМБОР – После побидох на трецим и закончуюцим змагательним турнире, у Першей рукометней лиґи Войводини за дзивчата возросту дванац роки, 13. априла, млади рукометашки ЖРК „Деронє” (Ж12), у хторей бавя и керестурски рукометашки, перши у своєй ґрупи, и буду бавиц на закончуюцим турнире 12. мая.

На трецим турнире у Зомборе рукометашки Дероню победзели екипи „Раднички” зоз Шиду з резултатом 11:10, и БСК Бачки Брестовец зоз 6:3 и освоєли максимални 12 боди.

З тим су першопласовани у своєй ґрупи и буду ше бориц за медалю на закончуюцим турниру Першей рукометней лиґи Войводини зоз побиднїцкима екипами ище двох ґрупох, а то РК „Войводина” з Нового Саду и РК „Долово” з Долова.

У дероньскей екипи стаємно бавя и 9 бавячки з Руского Керестура, а окрем єдней на турнире прешлей соботи бавели Кяра Будински хтора и капитен екипи, Марияна Сивч, Аня Симич, Саня Кандрач, Емина Няради, Хана Будински, Даница Плавшич и Єлена Фейди. Тренер и тей екипи Керестурец Славко Надь.

На соботовим турнире рукометашки Дероню бавели у новей опреми хтору им подаровало подприємство „Клуб 10” Мирка Надя з Руского Керестура, на чим Управа Клубу и тренер барз подзековни.

