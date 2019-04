Промоция Оддзелєня за русинистику у Новим Садзе

НОВИ САД – На стреду, 17. априла на 20,30 годзин у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе (Йована Суботича 8-10) будзе отримана промоция Оддзелєня за русинистику Филозофского факултета у Новим Садзе.

Штредньошколци и шицки заинтересовани достаню информацию о болоньскей системи студираня, предметох хтори ше виучую на основних студийох, як и о здобутей квалификациї и перспективох после студираня. Тиж так, представени буду и можлївосци хтори понука студиранє на Филозофским факултету, насампредз черанка студентох медзи рижнима универзитетами хтору оможлївює програма Еразмус +, нагода учиц числени странски язики, алє и рижни звонканаставни активносци.

