Бикичанє старцели у Руми

ШИД – У 20. колє Медзиопштинскей фодбалскей лиґи Срим, внєдзелю ОФК „Бикич” страцел на госцованю у Руми од Фрушкей Гори зоз 1:0.

У Куковцох мало буц змаганє помедзи два екипи зоз шидскей општини, домашнїм Обиличом 1993 и Гайдуком зоз Вишнїчева, алє є преложена, як нєурядово дознава Рутенпрес, пре смертельни случай на боку домашнїх и познєйше будзе одредзене кеди будзе бавена.

На таблїчки Гайдук други зоз 41 бодом и змаганьом менєй, Обилич 1993 треци зоз 39 бодами и змаганьом менєй, а ОФК „Бикич” штварти зоз 37 бодами.

На нєдзелю у 21. колє, ОФК „Бикич” дочекує Шумар з Оґару, Крушедол будзе домашнї Обиличу 1993, а Гайдук у Вишнїчеве дочекує Митрос зоз Сримскей Митровици.

