ШИД – Вчера вечар, у Руским доме у Пидзе, отримана Рочна скупштина КПД „Дюра Киш“ на хторей принєшени вецей значни одлуки.

Скупштина прилапела Звит о роботи дружтва за 2018. рок, як и план роботи за 2019. рок.

Тиж вигласани и Финансийни звит и звит Надпатраюцого одбору, а принєшена и одлука же би Дружтво мало свой герб и яки будзе його випатрунок.

Управни одбор Дружтва з одлуку Скупштини вибрал двох нових членох – Гелену Папуґову и Ясминку Димитриєвичову, котри активни у Дружтве.

Тиж одлучене и же би за тот рок рочна членарина була 200 динари, а одредзени теми порушани и под точку „рижне“.

