„Гунцут дзивкиˮ на  Медзиопштинскей смотри на пияток

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представа „Гунцут дзивкиˮ Дому култури Руски Керестур Драмского студия „Артˮ будзе участвовац на Медзиопштинскей смотри „Винко Ступарˮ 19. априла, на 20 годзин у Червинки, пред селектором Михайлом Несторовичом.

Смотра од прешлого року ноши мено нєдавно упокоєного визначного ґлумца зоз Зеленґори Винка Ступара. Режисер керестурскей представи Владимир Надь Ачим визначел же ше зоз кулскей општини пласовали шицки представи за одроснутих, як и представи зоз Вербасу, Апатину и Зомбора, так же у конкуренциї за дальши пласман єст 8 представи.

