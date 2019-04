РУСКИ КЕРЕСТУР – Починаю пририхтованя за манифестацию „Днї керестурскей паприґиˮ котра, як за Рутенпрес виявела Душица Орос, предсидателька Здруженя париґарох „Capsicum annuum”, будзе отримана 17. авґуста и, за розлику од прешлих рокох, будзе тирвац єден дзень.

– Пририхтованя зме почали зоз приявйованьом на конкурси за средства до Општини Кула, а будземе конкуровац и до Покраїни. Як и вше, плануєме обиходзенє парцелох, будзе и опатранє оглядного поля, Конїцки клуб орґанизує дефиле. Будзе преглашованє найлєпшого штанду, найвироятнєйше ше и того року будзе вариц айвар, орґанизуєме маскенбал за наймладших. Уж традицийно тота манифестация нє може прейсц без вареня рижних єдлох у котлох, будзе грац и наша музика. На манифестацию чекаме велїх госцох, а уж ше наявели зоз Парачину и госци зоз Републики Горватскей. Любели бизме орґанизовац концерт даякей визначней особи або познатей ґрупи, за цо прегваряме зоз руководством Општини – виявела Оросова.

Як виявел предсидатель Конїцкого клубу „Русин” Желько Папуґа, по календару змаганьох Союзу за конїцки спорт Сербиї нєт шлєбодни термин у авґусту за отримованє обегованьох. Конїцки клуб длужни притримовац ше розпорядку обегованьох котри одредзує Союз, а уж даскельо роки им виходзел вочи пре манифестацию.

